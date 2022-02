Scuola-Lavoro: Serracchiani-Fornaro, 'Lamorgese riferisca, richiesta in capigruppo'**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "In conferenza dei capigruppo della Camera, giovedì, chiederemo che la ministra dell’Interno Lamorgese venga a riferire in Aula sugli incidenti verificatisi in occasione delle manifestazioni degli studenti per la morte di Lorenzo Parelli, il giovane deceduto in una fabbrica di Udine nell’ultimo giorno del suo stage.

Riteniamo necessaria l’informativa per fare chiarezza sulla dinamica degli eventi". Così Debora Serracchiani capogruppo Pd e Federico Fornaro capogruppo Leu, alla Camera dei Deputati.