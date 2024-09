Scuola: Lupi (Nm), 'solidarietà a Valditara per le parole violente di Raimo'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - “Sono rimasto stupito dalla violenza delle parole di Christian Raimo, che ha scelto il palco della festa nazionale di Avs per additare il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara come nemico da abbattere. Al ministro Valditara va tutta la nostra solidariet&...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Sono rimasto stupito dalla violenza delle parole di Christian Raimo, che ha scelto il palco della festa nazionale di Avs per additare il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara come nemico da abbattere. Al ministro Valditara va tutta la nostra solidarietà. Stupisce che una persona di cultura, politico e scrittore, che dovrebbe conoscere il peso e il valore delle parole, si lasci sedurre da un linguaggio così violento. Incendiare gli animi, soffiare sul fuoco delle tensioni sociali, incitare la folla e delegittimare gli avversari trasformandoli in nemici, avvelena il clima e produce effetti devastanti nella società. Abbassiamo i toni e confrontiamoci sui temi, anche in modo deciso, ma sempre nel rispetto reciproco”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.