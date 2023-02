Scuola: Malpezzi, 'grave censura Valditara'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Valditara si mette a censurare il pensiero di una dirigente scolastica? Un atteggiamento grave che lede la libertà di insegnamento. Il Ministro cosa non condivide della lettera? Non pensa che l'indifferenza sia il primo dei pericoli? Non pensa che nei pe...

Roma, 23 feb.

(Adnkronos) – "Valditara si mette a censurare il pensiero di una dirigente scolastica? Un atteggiamento grave che lede la libertà di insegnamento. Il Ministro cosa non condivide della lettera? Non pensa che l'indifferenza sia il primo dei pericoli? Non pensa che nei periodi di incertezza e sfiducia collettiva nelle istituzioni abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo? Non pensa che i totalitarismi abbiano rovinato la vita di intere generazioni e che vada condannata sempre violenza e prepotenza? La verità è che avrebbe dovuto essere Valditara a pronunciare quelle parole e a condannare le violenze contro gli studenti di Firenze.

Che non lo abbia fatto dice molto. Tutto". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.