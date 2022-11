Scuola: Malpezzi (Pd), 'da Valditara modello educativo che fa rabbrividire'

Roma, 24 nov.

(Adnkronos) – "Sono preoccupanti le ennesime parole fuori luogo pronunciate dal Ministro Valditara sintomatiche di un’idea di scuola fondata sulla punizione, la repressione e la coercizione". Così su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Anche nel caso del bullismo, noi siamo sempre dalla parte di chi subisce violenza, ma siamo anche quelli che pensano di dover recuperare 'il bullo' e mettere in atto azioni di prevenzione. Prevenire è la risposta ed è per questo che vogliamo una scuola in grado di includere tutti.

La vera scuola del merito è quella che rimuove tutti gli ostacoli che impediscono alle nostre studentesse e ai nostri studenti di coltivare le proprie aspirazioni. Immaginare che un ragazzo possa crescere dopo aver subito un''umiliazione' descrive un modello educativo, formativo e pedagogico che fa rabbrividire. La scuola democratica è inclusiva, recupera le fragilità, si preoccupa di affrontare le diseguaglianze e di offrire prospettive e opportunità a tutti. Non posso credere che il Ministro la veda come uno strumento riabilitativo”.