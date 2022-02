Scuola: Margiotta (Confsal), 'non condividiamo differenziazione Cts fra vaccinati e non'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Non condividiamo la scelta di differenziare tra studenti vaccinati e non vaccinati, confermata dal Cts. Si è privilegiato il concetto di scuola in presenza restando indietro sulla campagna vaccinale con i conseguenti rischi di contagio fra ragazzi e all'interno delle famiglie.

Oltre che a cacciare adulti non vaccinati, l'esecutivo dovrebbe puntare alla creazione di hub vaccinali nelle scuole primarie, dedicati alla vaccinazione dei più piccoli". Lo dice all'Adnkronos Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal che commentando le misure del Cts rimarca: "Non c'è semplificazione. Sono scelte rassegnate rispetto al fatto che la maggior parte dei ragazzi debba contrarre il virus. E si intravede minore preoccupazione da parte del governo nei confronti del covid".