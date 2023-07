Scuola: Marti (Lega), 'bene accordo su rinnovo contratto lavoro, soluzioni concrete settore'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bene l’accordo raggiunto tra il MIM e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Istruzione, Università e Ricerca 2019/21. Grazie all’impegno del ministro Valditara, si valorizza sempre ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Bene l’accordo raggiunto tra il MIM e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Istruzione, Università e Ricerca 2019/21. Grazie all’impegno del ministro Valditara, si valorizza sempre più il personale scolastico, si afferma il principio della personalizzazione dell'istruzione, rimarcando la centralità nel sistema della persona dello studente e vengono, inoltre, reperite le risorse finanziarie necessarie per un incremento sostanziale delle relative posizioni economiche. Con la Lega al governo e un esecutivo di centrodestra, soluzioni concrete e snelle a tutela della scuola". Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.