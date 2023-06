Scuola: Matone (Lega), 'da 5 Stelle demagogia e banchi a rotelle'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Arrivano in ritardo e con iniziative demagogiche. Chi sono? Come sbagliarsi: i 5 Stelle del Presidente Conte. Si accorgono della scuola dopo aver buttato centinaia di milioni di euro in banchi a rotelle durante la pandemia e ora raccolgono fondi per comprare computer...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Arrivano in ritardo e con iniziative demagogiche. Chi sono? Come sbagliarsi: i 5 Stelle del Presidente Conte. Si accorgono della scuola dopo aver buttato centinaia di milioni di euro in banchi a rotelle durante la pandemia e ora raccolgono fondi per comprare computer. Poco importa però se questo è l’unico strumento tecnologico di cui le scuole non hanno bisogno e che spesso restituiscono. La scuola italiana necessita di altro e questo Governo, dopo anni di abbandono, pensa agli insegnanti, a dare stipendi più dignitosi e formazione all'altezza delle richieste di una società dove studenti e studentesse si preparano ad entrare con le conoscenze giuste per affrontare il mondo del lavoro senza essere costretti a pensare ad un futuro lontano dal proprio Paese". Lo dichiara la deputata della Lega, Simonetta Matone.