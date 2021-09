Scuola: Mattarella, 'ossigeno per la società, suo funzionamento specchio del Paese'

Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – "La scuola è ossigeno per la società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese. Abbiamo una scuola di valore grazie alla passione degli insegnanti, alla dedizione del personale, all'impegno di voi studenti. Sappiamo che vi sono anche aspetti che devono essere migliorati, soffriamo per ritardi antichi, per qualche inefficienza, per disparità e diseguaglianze.

Non mancano risorse e capacità per superarli e per avere fiducia in noi stessi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico.