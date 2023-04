Scuola: Meloni a studenti istituti agrari, 'questo è vero liceo'**

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "In un mondo in cui è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto un grande sbocco nella tua vita, e se invece avessi scelto un istituto tecnico avresti avuto opportunità minori, dimentichiamo che in questi istituti -l'agrario ad esempio...

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "In un mondo in cui è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto un grande sbocco nella tua vita, e se invece avessi scelto un istituto tecnico avresti avuto opportunità minori, dimentichiamo che in questi istituti -l'agrario ad esempio- c'è una capacità di sbocco nel mondo del lavoro più alto di quelli che danno altri percorsi di formazione. Per come la vedo io, questo è il liceo!". Così il premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento al Vinitaly.