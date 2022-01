Il governo inizia ad occuparsi del dossier scuola, pronto ad andare verso nuove regole per la quarantena. Il decreto arriverà a metà settimana.

Scuola, meno dad e meno tamponi: si va verso le nuove regole

Il governo inizia ad occuparsi del dossier scuola. Il decreto ufficiale potrebbe arrivare a metà settimana, intorno a mercoledì o giovedì. Ci sono diversi nodi che richiedono un ulteriore intervento dei tecnici del ministero della Salute. L’ipotesi è quella della revisione delle regole sui contagi e le quarantene per gli studenti, in modo da “allineare tutti i gradi scolastici“, applicando le stesse regole delle scuole medie e superiori anche per le scuole elementari.

Lo scopo delle nuove regole per la scuola

Le elementari arriveranno ad avere le stesse regole che si stanno usando per le medie e le superiori, ma per le scuole dell’infanzia, dove i bambini non sono vaccinati e non indossano le mascherine, le regole rimarranno le stesse. La proposta è stata fatta dai ministri dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Salute, Roberto Speranza. Lo scopo è quello di riuscire ad avere meno classi in Dad e meno tamponi da effettuare durante le quarantene.

La speranza è quella di un rientro in aula molto più semplice.

Le richieste delle famiglie e dei presidi

Le richieste sono arrivate direttamente dalle famiglie e dai presidi, perché la situazione in questo momento negli istituti è molto complicata. I contagi tra i più piccoli erano in aumento nell’ultimo rapporto dell’Iss e la difficoltà nel gestire tutto era evidente. Il decreto mira ad alleggerire il protocollo scolastico con modifiche precise, che sono già pronte, e con misure che il governo sta valutando per arrivare al giusto equilibrio tra la semplificazione di tutto e la sicurezza.