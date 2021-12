Scuola: Mi, 'obbligo vaccinale a tutto il personale, anche assenti per malattia'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n.

1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare". Lo scrive in una circolare ai dirigenti scolastici ed agli Uffici scolastici regionali il Ministero dell'Istruzione. (segue)