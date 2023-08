Scuola: Miele (Lega), 'fondamentale sostenere i nostri giovani'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Piena soddisfazione per l’ok arrivato oggi alla pdl sulle competenze non cognitive. Si introduce così un metodo di insegnamento che sosterrà gli studenti non solo nel loro percorso di formazione, ma anche nel loro sviluppo personale. Educare signi...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Piena soddisfazione per l’ok arrivato oggi alla pdl sulle competenze non cognitive. Si introduce così un metodo di insegnamento che sosterrà gli studenti non solo nel loro percorso di formazione, ma anche nel loro sviluppo personale. Educare significa ‘tirare fuori’. Oggi più che mai c'è esigenza di aiutare i giovani a tirar fuori il loro mondo interiore. Le competenze non cognitive sono parte fondante della persona e attraverso dei percorsi mirati possono coadiuvare l'insegnamento curriculare. La percentuale di abbandono scolastico, insieme con i numeri emersi dai rilevamenti Invalsi, meritano interventi concreti. Oggi, anche grazie al lavoro del ministro Valditara, la scuola, gli insegnanti, gli studenti, stanno tornando protagonisti. Come Lega continueremo in questa direzione: i nostri ragazzi meritano un sostegno concreto nel loro percorso di crescita". Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Cultura e Istruzione Giovanna Miele.