Scuola: Murelli (Lega), 'da Pd frottole su Valditara, impegnato nell’antifascismo'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Incredibili polemiche dal Pd, che accusa il ministro Valditara, mentre è impegnato a costruire una convenzione che coinvolga tutte le associazioni partigiane, non solo Anpi, per trasmettere ai ragazzi i valori dell’antifascismo. Noi crediamo nella liber...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Incredibili polemiche dal Pd, che accusa il ministro Valditara, mentre è impegnato a costruire una convenzione che coinvolga tutte le associazioni partigiane, non solo Anpi, per trasmettere ai ragazzi i valori dell’antifascismo. Noi crediamo nella libertà e nel sacrificio di tanti uomini e donne che hanno combattuto per la democrazia, al di là dell’appartenenza politica, il Pd invece divulga frottole per recuperare consensi". Così in una nota la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.