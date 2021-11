Scuola: occupazioni, dal liceo Mamiani la riscossa del popolo degli astenuti (2)

(Adnkronos) – "Abbiamo sovvertito il predominio del collettivo, un'egemonia praticamente incontrastata per lo meno da quando io frequento la scuola. Sa perché? – domanda – Mancavano le alternative. Quest'anno invece le cose sono cambiate: il collettivo ha conquistato due seggi con 395 voti; la mia lista 378, ed un seggio; quella di Flavia 200, con un altro seggio – riferisce lo studente – Adesso dobbiamo pensare a interventi concreti che infondano entusiasmo in questa fase di ripartenza, perché i fatti sono le nostre idee.

Abbiamo già lanciato il primo torneo di calcetto del Mamiani, attivato la carta sconti studenti e ottenuto la disponibilità per l'intervento di personalità provenienti tra l'altro dal mondo della politica e dello spettacolo". Questioni immediate sul tavolo? "Occupare o autogestire – risponde Pietro – Io ho proposto l'autogestione, che la preside ufficiosamente ha accordato prima di Natale, il 21 e 22 dicembre. Ma la proposta non ha appagato tutti. Per questo abbiamo deciso di riunirci in assemblea decisionale venerdì scorso e la partecipazione è stata consistente".

Soddisfatto del risultato? "Di strada ce ne è ancora tanta da fare, ma è un inizio. il mio appello agli studenti è a partecipare e a non esprimere un messaggio di disunione. Il punto di forza del collettivo è che sono in tanti, sono coesi, sempre presenti alle dinamiche politiche della scuola e strutturati. Io sono sicuro che se non fosse piovuto venerdì, saremmo stati almeno in 500… Ma quelli del collettivo erano presenti tutti, nonostante la pioggia".

(di Roberta Lanzara)