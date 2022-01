Scuola: Pacifico (Anief), 'o numeri dati da Bianchi non tornano o presenza molto rischiosa'**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – "Non voglio contestare i dati del ministro Bianchi. Ma sono molto preoccupato perché guardando ai dati dei contagiati in fascia di età tra 10 e 18 anni, forniti dal ministero della Salute, uno su 5 appartiene a questa fascia d'eta.

Quindi, o i numeri non tornano o fare lezione in presenza è molto rischioso per gli studenti e le loro famiglie, ma anche per i lavoratori". Lo dice all'Adnkronos, commentando i dati presentati oggi dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il presidente del sindacato Anief, Marcello Pacifico, che aggiunge: "ancora aspettiamo dal ministro il nuovo piano per avere classi meno affollate e più sicure".