Scuola: Pacifico (presidi Udir), 'i mille presidi hanno ragione, i migliori lontani da casa'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Sollecitiamo quanto richiesto ieri durante l'audizione di Udir (Unione dirigenti scolastici – ndr) in quinta Commissione bilancio del Senato. Chiediamo che il decreto sostegni ter preveda il trasferimento sul cento per cento dei posti disponibili, senza nulla osta dell'Ufficio scolastico regionale competente, dei presidi assunti dopo il concorso nazionale 2017".

Lo dice all'Adnkronos Marcello Pacifico, presidente dell'Udir che intervenendo sulla protesta dei mille presidi trasferiti soprattutto al nord, che chiedono di essere assegnati alla guida di scuole nei loro territori di appartenenza, commenta: "Hanno ragione, i migliori sono lontani da casa".

"E' una richiesta legata a dare sostegno a chi si è sacrificato lavorando lontano da casa, in un momento particolare come la pandemia. Ed anche per risolvere il non senso di una modalità che penalizza chi sta ai primi posti delle graduatorie.

E' vero infatti che gli attuali vincoli sulla mobilità dei dirigenti scolastici penalizzano i candidati che hanno avuto un punteggio migliore nelle procedure concorsuali".