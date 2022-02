Scuola: Pistolino (Flc Cgil), 'misure Cts? Puntano a normalizzazione fittizia'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "E' evidente che l'insieme delle misure che si stanno varando come a gennaio sono indirizzate verso una normalizzazione fittizia, non adeguata ai dati allarmanti di contagio che vive la scuola ogni mattina. Siamo preoccupati abbassare le difese per dire che va tutto bene non risolve i problemi mentre si contano almeno 400 morti al giorno".

Lo dice all'Adnkronos Mariagrazia Pistolino, segretaria nazionale di Flc Cgil, commentando le nuove misure del Comitato tecnico scientifico.

"Un caso in una classe coinvolge 25 persone e 50 genitori. La semplificazione è un fallito tentativo di normalizzare per loro; per noi semplificare invece non vuol dire diminuire le tutele, ma rendere omogenee le regole per tutti gli studenti della classe. Grida vendetta la differenziazione fra vaccinati e non vaccinati. Fare scuola non significa stare in didattica mista, fratturando l'unitarietà del lavoro della classe".