Scuola: Pittoni (Lega), 'percorsi abilitanti insegnamento per sbloccare concorso'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – "C'è apprensione tra i docenti precari della scuola secondaria per voci sulla possibile attivazione, nel momento meno opportuno, del concorso che li riguarda. Ma se pure venisse pubblicato a breve il decreto che aggiorna il bando per l'ordinario della secondaria, non sarebbe accompagnato da date per l'espletamento".

Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Non ci sono infatti le condizioni sanitarie. Come non ci sono le condizioni pratiche: 430 mila iscritti (per neanche 30 mila posti) sono troppi per l'attuale struttura ministeriale. E visto che buona parte vuol partecipare per mancanza di altre possibilità per provare ad abilitarsi, prima del via libera al concorso vanno riattivati i Percorsi formativi abilitanti (Pas), così da alleggerirlo", conclude il dirigente leghista.