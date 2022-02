Scuola: preside Tasso (Roma), 'nodi a scrutini? difficoltà a tradurre e a riavviare il dialogo'**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "Le difficoltà maggiori da noi, ma in generale emerse dagli scrutini al liceo classico, sono state riscontrate nel recupero delle competenze di traduzione, perché sostanzialmente è stato particolarmente problematico seguire il lavoro dei ragazzi mentre erano in dad.

Anche se si potevano fare esercitazioni di latino e greco durante la didattica a distanza, spesso ci siamo trovati con risultati di versioni fotocopia". Ne parla con l'Adnkronos Paolo Pedullà, preside del liceo classico Torquato Tasso, fra gli istituti più prestigiosi della Capitale, al secondo posto nel 2021 nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli dopo tre anni di fila in prima posizione, che rimarca: "Chiaramente il risultato che i ragazzi in presenza possono avere è completamente diverso.

Le traduzioni non sono più fotocopia e possiamo intervenire in modo mirato sulle lacune di ciascuno, potenziando le competenze individuali".

Grave il bilancio tracciato dagli insegnanti durante gli scrutini a livello psico-emotivo: "c'è una grossa fragilità ma è terribile per tutti, anche per noi adulti – afferma Pedullà – Con la presenza la situazione sta lievemente migliorando, ma il disagio profondo legato anche alla difficoltà di socializzazione resta. E' come se i ragazzi avessero dovuto riavviare quel processo che si era interrotto.

Con difficoltà ci stanno provando e riscontriamo che il dialogo si sta annodando anche nelle prime classi dove non si conoscono bene. Dai consigli di classe mi pare sia stato riscontrato un certo miglioramento rispetto all'inizio anno, che confidiamo sarà facilitato anche dalla maggiore presenza in classe. I dati ci fanno ben sperare: I gruppi in didattica mista oggi sono 2-3, gli altri sono tutti in presenza e i contagi stanno calando.

Stiamo recuperando..".