Scuola: Provenzano, 'solidarietà ad Azzolina, Lega chiama suo stalker a ministero'**

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Solidarietà a Lucia Azzolina. Il suo stalker chiamato dalla Lega a collaborare con il sottosegretario alla scuola è un'offesa e una provocazione non solo per lei, ma per tutti quanti si battono contro la violenza verbale. E la scuola è il primo luogo dove combatterla".

Così il vice segretario Pd, Peppe Provenzano, su twitter.