Scuola, quarantena e dad: tutte le nuove regole da seguire

Milano, 8 nov. (askanews) – Scuola, quarantena e dad, cambia tutto. Come? Le regole variano a seconda dell’età degli alunni e della eventuale vaccinazione.

Nella scuola primaria e secondaria in caso di un positivo i compagni di classe stanno a casa solo il tempo di eseguire un tampone, il prima possibile. La circolare suggerisce entro le 48 ore. Con esito negativo rientrano subito a scuola e poi ne eseguono un altro di controllo dopo 5 giorni.

É la nuova procedura che il governo chiama “sorveglianza con testing”.

In caso di un ulteriore caso positivo, due totali dunque, è prevista per i vaccinati solo la sorveglianza con testing, i non vaccinati invece stanno a casa in quarantena per 10 giorni. Solo al terzo caso positivo parte la dad per tutta la classe. Per chi non vuole sottoporsi al tampone resta valida la quarantena di 14 giorni.

Nelle scuole dell’infanzia invece al primo positivo quarantena di 10 giorni per tutta la classe con tampone immediato e un secondo prima del rientro.

I test considerati validi sono antigenico e molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare.