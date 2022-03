Una ragazza transessuale è stata allontanata dalla classe perché indossava un top. Gli studenti del collettivo Osa hanno denunciato l'accaduto.

Scuola, ragazza trans allontanata dalla classe perché indossa un top: la denuncia Osa

Una studentessa transessuale è stata allontanata dalla classe perché indossava un top.

A denunciare l’accaduto i ragazzi del collettivo Osa, Opposizione studentesca d’alternativa, con un post su Instagram. “Oggi è avvenuto l’ennesimo ignobile atto discriminatorio all’interno di un istituto romano ai danni di una nostra compagna del liceo artistico Caravaggio. Infatti una nostra compagna dopo essere stata accusata da una professoressa di essersi vestita in maniera troppo ‘provocante’ è stata allontana dalla classe impedendole di fatto di seguire la lezione, negandole di fatto il diritto allo studio, venendo inoltre rimproverata di fronte a tutta la sua classe” hanno scritto nel comunicato.

Ragazza allontanata dalla classe: “Rifiutiamo un atteggiamento di discriminazione”

La docente avrebbe accompagnato la studentessa dalla preside a causa del suo top. Anche la preside ha criticato il suo abbigliamento, accusandola di non essere vestita in modo adeguato per la scuola. “Rifiutiamo categoricamente un atteggiamento, frutto di un sistema sociale che di natura si basa sulle discriminazioni e nega i diritti” hanno dichiarato gli studenti. Poche settimane fa una ragazza del liceo Righi era stata apostrofata in brutto modo da una professoressa perché aveva la pancia scoperta.

Gli studenti si sono mobilitati, rifiutando di essere giudicati per come si vestono.