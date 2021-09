Scuola: rapido o molecolare dopo la quarantena? Asl Rm1, 'sono equiparabili'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Classe di non vaccinati in quarantena per un caso di Covid 19 confermato? Per tornare a scuola gli studenti quest'anno saranno sottoposti a tampone antigenico, equiparato al molecolare. A fare da apripista scoprendo la nuova disposizione proprio in occasione del riavvio dell'anno scolastico italiano è una classe del Lycee Chateaubriand, scuola francese nella Capitale dove le lezioni sono invece ricominciate lo scorso 2 settembre.

I bambini, accompagnati dai genitori dopo i dieci giorni disposti di quarantena per un caso covid confermato e così quantificati dal protocollo in quanto classe di non vaccinati, hanno scoperto con sorpresa la novità al drive in romano di Tor di Quinto, gestito dalla Asl Rm1. Sollecitata dall'Adnkronos l'Asl Rm 1 risponde: "Le Asl faranno soltanto il rapido. Abbiamo recepito il contenuto della circolare dell'11 agosto del Ministero della Salute.

Nella circolare è scritto che rapido e molecolare sono equiparabili. Si parla infatti di 'test molecolare o antigenico'. L'equiparazione stabilita dal Ministero ha dunque portato le Asl ad una scelta di praticità: rapidi per tutti". Dunque niente più molecolari? "Le circolari cambiano in continuazione".

Ecco cosa è previsto per l'anno in corso dalla circolare "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)", dell'8 agosto 2021: Nel caso di classi di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni "sarà la Asl a disporre la quarantena e le successive misure e le Asl hanno optato per la scelta di praticità: tamponi antigenici", spiega Asl Rm1.

Nel caso in cui invece la quarantena sia disposta dal medico di medicina generale, cosa possibile solo se i soggetti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, sarà il medico a disporre la quarantena, che durerà però solo 7 giorni e a decidere se effettuare un rapido o un molecolare, perché il Ministero lascia sempre aperta la doppia possibilità. In entrambi i casi però, soggetti vaccinati o non vaccinati, la circolare ministeriale lascia aperta la possibilità dei 14 giorni di quarantena e rientro sui banchi senza nessun tampone.