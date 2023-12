Scuola: Ricci, 'a Comuni e Province risorse insufficienti, governo intervenga'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Il Governo dia più risorse a Comuni e Province per fare scuole nuove, investire su sostenibilità ed efficientamento energetico. Così sono insufficienti". Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Ali, Autonomie Locali Italiane, a La Stampa in un'intervista che pone il tema del malfunzionamento dei riscaldamenti nelle scuole. La direzione da seguire, secondo Ricci, sta nell'efficientamento energetico e nell'investimento in edilizia scolastica con i fondi del Pnrr: "ma le risorse per questi interventi sono ancora troppo poche".