Scuola: Ronzulli (Fi), 'vaccinare personale per farla ripartire è priorità'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “L’obiettivo di vaccinare quanto prima tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici non ancora immunizzati è un’assoluta priorità, come ha evidenziato anche il generale Figliuolo. E’ necessario che a settembre i nostri ragazzi tornino finalmente tra i banchi in sicurezza, perché durante la pandemia hanno perso troppe competenze e socialità".

Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

"La scuola è la stata la prima a chiudere e l’ultima a riaprire – prosegue – e per il prossimo anno scolastico si dovrà garantire ad ogni costo la continuità delle lezioni in presenza. La vaccinazione per tutti i lavoratori del comparto scuola, in attesa di poter immunizzare anche tutti gli studenti, è quindi indispensabile affinché non ci siano altri stop and go e per iniziare a recuperare il terreno perduto nei tanti mesi in cui gli istituti sono rimasti chiusi”.