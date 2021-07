Scuola: Ronzulli, 'governo recepisca mio ddl per obbligo vaccino personale'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Anche il generale Figliuolo conferma l’esigenza che tutto il personale scolastico sia vaccinato. La scuola deve essere messa in sicurezza e il vaccino è la chiave perché ciò avvenga, così da garantire che le lezioni si svolgano in presenza e scongiurare il ritorno della didattica a distanza.

Il governo recepisca il mio ddl che introduce l’obbligo vaccinale per il personale docente e non, come già accaduto con quello sull’obbligatorietà per il personale sanitario che ha posto fine ai focolai nei luoghi di cura. Non c’è tempo da perdere, settembre è dietro l’angolo ed è indispensabile farsi trovare pronti. Gli studenti devono tornare e rimanere a studiare tra i banchi”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.