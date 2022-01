Scuola: Saint Dominique (Roma), 'domani drive in nel parcheggio e test antigenici per studenti'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "L'istituto Saint Dominique offre la possibilità di effettuare gratuitamente il test antigenico di rientro domenica 9 gennaio dalle 14 alle 18 all'Istituto in modalità Drive in nel parcheggio interno alla scuola. Gli studenti che avranno effettuato il test non dovranno presentare alcuna documentazione lunedì mattina".

Così in una nota alle famiglie lo storico Istituto Saint Dominique, scuola internazionale della Capitale, si prepara al rientro ricordando che "il test è necessario per gli studenti dalla prima elementare all'ultimo anno di liceo e caldamente consigliato per i bambini delle materne".