Scuola Sant'Anna di Pisa, dal 7 marzo le attività di orientamento

Pisa, 3 mar. – (Adnkronos) – Iniziano lunedì 7 marzo le attività di orientamento della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per accompagnare le studentesse e gli studenti in un percorso ideale che affronta sia la sfida della scelta universitaria sia quella della preparazione del concorso di ammissione per uno dei migliori giovani atenei al mondo, primo in Italia e 14esimo al mondo, come ha confermato il recente ranking diffuso da THE – Times Higher Education.

Per trovare tutte le parole giuste e possibili per raggiungere le giovani e i giovani meritevoli, la Scuola Superiore Sant'Anna ha chiesto a sette influencer con grande seguito su piattaforme come Instagram, YouTube, TikTok e Twitch di diventarne “social ambassador”, ovvero a promuovere le parole chiave e i valori della Scuola Superiore Sant'Anna (mobilità sociale, interdisciplinarietà, talento, merito, impegno, condivisione, pari opportunità). I “social ambassador” sono: Fabiana Andreani @FabianaManager; Alessandro Cascavilla @ale.economista; Tlon @tlon.it, pagina fondata da Maura Gancitano e Andrea Colamedici; Ruggero Rollini @ruggerorollini; Francesca Florio @checcaflo; Chiara di Pietro @unaginecologaperamica @ginecologo_roma; Stefano Bertacchi @stefanobertacchi.

Il calendario delle attività di orientamento si inaugura lunedì 7 marzo alle ore 14.30, online e in diretta sul canale YouTube, con “Studiare al Sant’Anna”, per presentare l’offerta formativa e le modalità di svolgimento del concorso di ammissione. Subito dopo prendono il via le “Giornate di orientamento tematiche”, che si svolgono, sempre con inizio alle ore 14.30 (in presenza, online e in diretta YouTube) con il seguente calendario: martedì 8 marzo “Studiare Economia e Management”; giovedì 10 marzo “Studiare Ingegneria”; martedì 15 marzo “Studiare Scienze Politiche”; giovedì 17 marzo “Studiare Scienze giuridiche”; martedì 22 marzo “Studiare Medicina e Chirurgia”, martedì 29 marzo “Studiare Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali”.

Le modalità dettagliate di svolgimento sono disponibili su .

A partire da mercoledì 30 marzo alle ore 17.00 il programma delle attività di orientamento si arricchisce con dieci incontri, in programma fino a giugno e soltanto in modalità online, intitolati “Dritte per entrare al Sant’Anna” e legati a una fase più avanzata della scelta degli studi universitari. Durante questi incontri le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di approfondire le modalità di preparazione al concorso, contando sulla partecipazione e sui suggerimenti di docenti, allieve, allievi.

Il primo appuntamento, riferito al concorso per l’ammissione ai corsi di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, si tiene mercoledì 30 marzo alle ore 17.00, con diretta YouTube.

Il calendario degli incontri successivi e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili su .