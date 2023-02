Scuola Sant'Anna: diploma di licenze e dottorato a 150 allievi

Milano, 18 feb. (askanews) – Cerimonia di consegna dei diplomi alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Una giornata per celebrare il talento e il merito di chi ha concluso, con successo, il proprio percorso formativo nell’ateneo pubblico a ordinamento speciale, che ha appena festeggiato i suoi 36 anni di vita. La Legge istitutiva è stata infatti promulgata il 14 febbraio 1987 e, da allora, la Scuola Superiore Sant’Anna si è accreditata come uno dei migliori giovani atenei al mondo, secondo il ranking diffuso da THE – Times Higher Education.

Circa 150 tra allieve e allievi hanno ricevuto il Diploma di Licenza, Licenza Magistrale e dottorato PhD.

“Oggi è una grande festa, perchè ci troviamo a consegnare i Diplomi di Licenza e i Diplomi di Dottorato a tante ragazzi e tanti ragazze che hanno passato con noi i loro migliori anni di formazione e di ricerca. Una grande festa, aperta a tutti: studenti e studentesse, ex studenti ed ex studentesse in primis, le loro famiglie e tutto il corpo docente della Scuola Superiore Sant’Anna – commenta Arianna Menciassi, Prorettrice della Scuola Superiore Sant’Anna -.

Questi ragazzi lasciano la scuola con un bagaglio di vita comunitaria, di socialità e condivisione di tante sfide sia personali che sociali. Quindi questo è il messaggio d’augurio che faccio: che resti questa genuinità della loro ricerca, della loro formazione, delle loro sfide anche nella loro vita”.

“Entrano nel mondo del lavoro o proseguono il loro percorso di studi – aggiunge Fabio Iraldo, rappresentante dei Coordinatori Dottorato Ph.D della Scuola Superiore Sant’Anna – con delle risorse che noi speriamo siano non soltanto quelle legate ai contenuti che hanno appreso ma anche a molte capacità e consentiranno a questi allievi e a queste allieve di proseguire avendo la possibilità di avere una visione interdisciplinare, di sapersi relazionare con il mondo della ricerca in modo già proattivo e partecipativo, e anche di potersi spendere con ruoli di leadership con i loro compagni e le loro compagne che qui alla scuola hanno esercitato”.

Ed ecco alcune testimonianze raccolte tra gli allievi ed ex allievi dell’ateneo:

“Questi sette anni alla Scuola sono stati principalmente intensi, intensi per le persone che ho incontrato durante questo percorso e intensi per le esperienze vissute. Per questo motivo io devo davvero ringraziare l’istituzione, la Scuola Superiore Sant’Anna, per l’opportunità che ha dato a me e ai compagni del mio anno per questo percorso completamente gratuito in un ateneo pubblico: è credo un unicum nel panorama italiano, un’opportunità unica che consiglio a tutti”.

“Fondamentalmente ho riscoperto tutti i talenti che avevo incontrato, tutti i miei amici, e li ho visti tornare dai 4 angoli del mondo: oggi fanno cose incredibili, e rivederli sia come amici che come colleghi in accademia in industria è veramente un’emozione molto forte. Di questi anni al San’Anna porto soprattutto la consapevolezza che non basta lo studio, non basta l’impegno, non bastano le notti chiusi in biblioteca, ma serve anche avere degli amici, oltre che dei colleghi, avere soprattutto una rete di conoscenze che sono un arricchimento non solo accademico ma anche umano”.

“Io alla Scuola Sant’Anna ho deciso di ho imparato che l’amore per la conoscenza può farci andare lontano. Per cui ho deciso di rimanere qui al svolgere il mio PhD in law nel campo della proprietà intellettuale, perchè mi piacerebbe aiutare un domani a crescere nuovi talenti con amore e fiducia verso il futuro verso la conoscenza, perchè è quella che ci salverà”.

“Al momento sto lavorando come Press Office nell’ufficio di spokes person di Borrel presso la Commissione Europea. Spero di poter continuare questa carriera all’interno delle istituzioni europee”.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ricordare Samuel Picchi, dipendente della Scuola Superiore Sant’Anna prematuramente scomparso che, nel suo lavoro, si è impegnato per migliorare le strutture collegiali.