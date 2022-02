Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Visto l’andamento incoraggiante della pandemia in queste ultime settimane, sono stato tra i primi a proporre misure di semplificazione, soprattutto per alleggerire il carico che grava sulle famiglie. Anche le Regioni avevano avanzato richieste in tal senso, quindi su questo direi che c’è stata ampia convergenza".

Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso rispondendo sulla misura adottata ieri di autocertificazioni attraverso test antigenici fai da te.