Scuola: Serracchiani, 'Its importante scelta strategica per digitale e green'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Nasce la formazione di alto livello tecnologico, gratuita e per tutti. Oggi alla Camera abbiamo votato la legge di riforma degli Istituti Tecnologici Superiori rafforzando i percorsi di specializzazione post diploma, basati sul trasferimento di know how direttamente da chi fa impresa agli iscritti.

Giovani in grado di favorire l'aumento di produttività e la crescita del Paese. Recuperiamo 50 anni di ritardi formando studenti in settori chiave come digitale e green. Uno strumento nuovo a disposizione di migliaia di giovani, soprattutto ragazze, un modo giusto e produttivo di investire le disponibilità del Pnrr (1,5 miliardi di euro). Insomma una scelta strategica per il futuro". Così su Facebook Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera