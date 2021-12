Scuola: sottosegretaria Floridia, 'con genitori no vax giovani chiave di volta, si valorizzi ruolo'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Da quando la vaccinazione è stata aperta anche a loro, i giovani hanno risposto in maniera importante e spesso sono stati la chiave di volta per convincere i più scettici nelle proprie famiglie. È importante valorizzare questo ruolo, nella consapevolezza che la potestà spetta ai genitori".

A rispondere all'Adnkronos sulla possibilità prevista per legge che i giovani si oppongano alle scelte dei genitori in materia di salute è la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia che aggiunge: "Ad ogni modo abbiamo tenuto conto di tutto questo non prevedendo alcun obbligo vaccinale per frequentare la scuola, perché in nessun modo possa essere leso il diritto all'istruzione".

(di Roberta Lanzara)