Scuola: sottosegretario Sasso, 'sciogliere con decreto ad hoc nodo precari'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Pd e M5s hanno deciso che nel Decreto Sostegni non ci sarà alcuna stabilizzazione dei precari. Abbiamo chiesto per settimane una sintesi e il massimo che ci è stato offerto è una riserva del 30% in un nuovo, ennesimo concorso.

Poiché questo nodo politico diventa sempre più grande, va sciolto (prima che diventi un cappio) attraverso un Decreto Scuola ad hoc e in Legge di Bilancio". Lo afferma il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso sulla sua pagina Facebook ed aggiunge: "Il mondo della scuola rifletta seriamente su chi si batte per la categoria e chi invece gli volta le spalle o peggio. Oggi, purtroppo, i numeri in Parlamento sono dalla parte di chi ha deciso ancora una volta di non tutelare i diritti dei lavoratori della scuola".