Scuola: Tassinari (Fi), 'sia più forte, equa ed inclusiva'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “L'attuale Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha lavorato con grande determinazione per gestire in maniera sinergica ed efficiente le risorse messe a disposizione dall'Unione europea e ottimizzare nel miglior modo possibile tutte le opportunità di sviluppo offerte dal Pnrr” e “con la legge di bilancio per il 2023 le risorse per l'istruzione sono state incrementate in maniera significativa”, “per assicurare un innalzamento della qualità dell'offerta formativa, senza dimenticare l'esigenza di garantire la continuità didattica, oltre che il più alto numero possibile di docenti di ruolo altamente qualificati, in modo da ridurre progressivamente il fenomeno del precariato”. Così la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, intervenendo in Aula a Montecitorio sulla mozione concernenti iniziative a favore del comparto della scuola e del diritto allo studio.

“Il ministro dell'istruzione e del merito – ha proseguito – ha rinnovato il contratto nazionale dei docenti, a condizioni migliorative, introducendo gli incrementi da parecchio tempo attesi da oltre 1 milione e 200 mila lavoratori. Il Governo si impegna a valutare di adottare iniziative, anche normative, affinché, soprattutto nelle realtà più disagiate, si possa ridurre il tradizionale numero di alunni per classi e perfino nelle pluriclassi nella scuola primaria e secondaria di I grado. La mozione di maggioranza rappresenta un passo importante verso un sistema educativo italiano più forte, equo e soprattutto inclusivo, in cui ciascuno possa sentirsi valorizzato, in cui ogni alunno e ogni alunna possano trovare gli stimoli che gli consentano di ampliare le competenze, di diventando così protagonista consapevole del proprio percorso formativo”, ha concluso.