Scuola: Tinagli (Pd), 'è la vera infrastruttura sociale'

Roma, 26 gen (Adnkronos) – "Bisogna investire e investire bene: l’istruzione è la vera infrastruttura sociale del Paese, quando funziona bene è il migliore ascensore sociale".

Lo ha detto la vice segretaria del Pd Irene Tinagli a 'Metropolis'.

"La priorità è avere una scuola pubblica diffusa che sia davvero fonte di uguaglianza. I finanziamenti privati dipende come li fai: occorre evitare una disparità scolastica che dipenda dal ceto e dalla ricchezza di un quartiere o di un territorio -ha spiegato Tinagli-. Non sono ideologicamente contraria ma bisogna maneggiare con cura, l'ipotesi di un fondo di perequazione con una funzione redistribuiva dello Stato potrebbe essere una strada da valutare, ma tenendo sempre a mente l'obiettivo della scuola: essere uno strumento di crescita ed emancipazione per tutti, indipendentemente dalla famiglia e dal luogo di origine”.