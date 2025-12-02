Scuola, Toscana individua accorpamenti ma li sospende

Roma, 2 dic. (askanews) – “La Regione Toscana con profondo senso istituzionale abbiamo deciso di rispettare una norma che non condividiamo e che abbiamo avversato convintamente fin dall’inizio. Abbiamo chiesto ai territori, alle conferenze zonali, alle province di mandarci l’elenco degli istituti scolastici da accorpare e quindi purtroppo i tagli da fare, ma abbiamo scelto abbiamo deliberato proprio ieri nell’ultima seduta di giunta di sospendere, appunto, questi accorpamenti in attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato”.

Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, l’assessore della Regione Toscana, alla Scuola, Alessandra Nardini.

“Ricordo – ha aggiunto – il ricorso principalmente al Presidente della Repubblica, ma anche quello alla Corte Costituzionale. Ricordo che la Toscana aveva già presentato anche un precedente ricorso sempre alla Corte e anche uno al TAR del Lazio che purtroppo però in quel caso non avevano avuto l’esito sperato o auspicato”

“Noi continuiamo a ritenere sbagliato tagliare sulla scuola, chiediamo che il governo torni indietro su questo e chiediamo anche che vengano rivisti i numeri dei tagli perché a nostro avviso, visti i numeri reali della popolazione studentesca, questi tagli sono assolutamente ingiusti e in numero superiori, comunque, a quelli che, nel caso, avremmo dovuto fare. Quindi noi chiediamo, appunto, di rivederli e chiediamo di tornare indietro totalmente su questa scelta”, ha concluso Nardini.