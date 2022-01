Roma, 19 gen. (Adnkronos) – "Finalmente il ministro Bianchi ha tirato fuori i dati, ma ci sembrano contraddittori in quanto non corrispondono alla nostra percezione: che la scuola funziona al 50%". Così all'Adnkronos il segretario nazionale di Uil scuola Pino Turi commenta i dati divulgati oggi dal ministro Bianchi durante l'audizione in VII commissione alla Camera dei deputati ed aggiunge: "Bianchi convochi i sindacati per una spiegazione ed un confronto".