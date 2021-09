Scuola: Unione studenti, 'no mascherina in classi vaccinati? Così si ghettizza e colpevolizza' (2)

(Adnkronos) – "Mercoledì scorso – riferisce lo studente – abbiamo fatto presente a Bianchi che manca una seria riflessione sulla socializzazione e la gestione delle emozioni; che il Ministero prima di far ripartire le lezioni frontali avrebbe dovuto pianificare proposte in una progettualità complessiva.

Bianchi ha risposto che provvederà all'invio di una circolare ministeriale. Ma ancora niente e non avrebbe dovuto esser fatta per ultimo. Finirà come a marzo al rientro: verifiche e nessun percorso di reinserimento sociale. Mentre i dati sono sempre più allarmanti. Il malessere psicologico aumenta. E quando si parla di rientro in sicurezza – rimarca Redolfi – si dovrebbe intendere alla sicurezza fisica, ma anche psicologica".

Quindi l'annuncio: "L'11 settembre presenteremo il manifesto del cantiere scuola.

Abbiamo costruito un ente assembleare per avviare un dibattito pubblico su che tipo di scuola si intende costruire. In quella occasione, annunceremo la data della prima manifestazione studentesca".

(di Roberta Lanzara)