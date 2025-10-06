Scuola, Valditara: nessun problema legato a divieto cellulari

Milano, 6 ott. (askanews) – “Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di lezione. Gli studenti hanno collaborato in modo maturo e responsabile. Non mi hanno testimoniato significative problematiche e anche un po di disintossicazione fa bene”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del libro dello psichiatra Franco De Masi, “No smartphone – Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti” (Piemme), sul divieto di utilizzare i cellulari nelle scuole.

“Penso sia utile da tanti punti di vista – ha aggiunto il ministro – anche per recuperare le relazioni umane. È fondamentale ed è utile in particolare nell’intervallo. Qualcuno mi ha detto che almeno nell’intervallo si potrebbe lasciare che i ragazzi possano giocare col cellulare. Invece è proprio nell’intervallo – ha concluso Valditara – che devono recuperare il senso dell’appartenenza ad una comunità, giocando insieme, discutendo e parlandoàinsieme”.