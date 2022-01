Scuola, verso nuove regole: niente Dad anche alle elementari se i due positivi sono vaccinati

Si lavora per ridurre ulteriormente la Dad nelle scuole, l'ipotesi: con studenti vaccinati niente didattica a distanza anche alle elementari.

Il Governo ha dato il via ad una serie di incontri con le Regioni per provare a ridurre maggiormente il ricorso alla Dad nelle scuole, specie per gli alunni che sono stati vaccinati. Ecco dunque che, stando alle indiscrezioni fin qui trapelate, potrebbero esserci delle nuove regole su quarantena e lezioni anche alle elementari.

L’intento dell’esecutivo sarebbe quello di eliminare la Dad per gli under 12 che da dicembre hanno avuto la possibilità di vaccinarsi. Ecco dunque che, anche alle elementari e con due casi di contagio in classe, gli studenti immunizzati potrebbero continuare ad andare a scuola. Per tutti gli altri potrebbero invece rimanere le lezioni a distanza per 10 giorni.

La linea guida del governo è dunque quella di conformare quanto avviene già alle medie e alle superiori con le scuole elementari.

Al momento sono gli istituti ad avviare il tracciamento in caso di positività di uno studente ed è previsto un test antigenico rapido o molecolare al momento della scoperta del caso covid e, dopo 5 giorni, un altro test. In caso di due o più positivi la classe intera va in Dad per 10 giorni.

Un meccanismo decisamente complesso che ha reso difficile il lavoro delle scuole e, proprio per questo, i ministeri della Salute e dell’Istruzione starebbero lavorando per arrivare ad una semplificazione resa possibile dall’aumento dei vaccinati nella fascia d’interesse.