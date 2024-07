Scuola: via libera definitivo della Camera a Ddl su filiera formativa

Roma, 31 lug (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl di iniziativa governativa sulla filiera formativa tecnologica professionale. I sì sono stati 156, i no 97 e 19 gli astenuti. ...