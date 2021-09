Scuolabus in fiamme il primo giorno di scuola per un corto circuito: paura in provincia di Treviso

Uno scuolabus è andato in fiamme in provincia di Treviso, ma per fortuna al momento dell'incendio era vuoto.

Primo giorno di scuola decisamente complicato in provincia di Treviso dove uno scuolabus è andato in fiamme, ma per fortuna a bordo non c’era nessuno in quanto il mezzo aveva già completato il proprio giro mattutino con gli studenti.

Stando a quanto riferito da Il Gazzettino, lo scuolabus avrebbe preso fuoco questa mattina, 13 settembre, poco dopo le 9 a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. Era parcheggiato a Sarmede, in via dei Sarmati, non molto lontano dall’abitazione dell’autista.

Immediato è stata la richiesta d’aiuto da parte dell’autista stesso che, resosi conto dell’accaduto, ha contatto i vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati i i pompieri di Conegliano e Vittorio Veneto che hanno agevolemente spento il rogo divampanto, probabilemente, per un corto circuito della batteria. Il mezzo, un pulmino mercedes, è parzialmente distrutto e le fiamme sono partite dal vano motore dello stesso per poi esterdersi a buona parte dello scuolabus.

Sarà ora compito dei vigili del fuoco effettuare gli opportuni rilievi e verificare se possano essereci delle responsabilità imputabili al proprietario del mezzo. Quel che è certo è che se il mezzo avesse preso fuoco solo un’ora prima a rischio ci sarebbero stati i molti studenti che giornalmente utilizzano il bus per recarsi a scuola.