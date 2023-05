Scuole chiuse giovedì 18 maggio 2023, l’elenco dei comuni in Emilia-Romagna

Molte scuole resteranno chiuse nella giornata di giovedì 18 maggio a causa del maltempo che si è abbattuto sull’Italia e che sta mettendo a dura prova la resistenza dell’Emilia-Romagna dove la situazione appare sempre più tragica tra frane e alluvioni. L’instabilità climatica che ha travolto la penisola ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un’allerta meteo rossa per l’Emilia-Romagna e allerte meteo gialle e arancione nel resto del Paese. Di seguito, tutti i dettagli sui comuni delle Regioni che hanno stabilito la chiusura degli istituti scolasti di ogni ordine e grado.

Scuole chiuse giovedì 18 maggio 2023, il maltempo flagella l’Italia

L’impetuosa ondata di maltempo giunta in Italia con il passaggio del ciclone Afro-Mediterraneo sta devastando il territorio dell’Emilia-Romagna. Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Regione hanno causato la rottura degli argini di molti fiumi che la attraversano, allagamenti e frane.

L’instabilità climatica non sembra essere destinata ancora a rientrare né in Emilia-Romagna né in altre Regioni. Pertanto, la Protezione Civile ha preannunciato il verificarsi un peggioramento del meteo su alcune Regioni italiane che verranno colpite da violenti temporali e forti venti.

In virtù delle allerte meteo e del maltempo provocato dal ciclone, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

La situazione in Emilia-Romagna

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa per piene dei fiumi disposta per l’Emilia-Romagna, molti sindaci hanno firmato ordinanze con le quali hanno disposto la chiusura delle scuole.

In particolare, per quanto riguarda la Regione guidata dal presidente Stefano Bonaccini, i comuni che hanno optato per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di giovedì 18 maggio 2023 sono:

· Bologna;

· Forlì-Cesena;

· Ravenna;

· Cesenatico.

Anche nel territorio della Bassa Romagna, in provincia di Ravenna, molti comuni hanno imposto lo stop alle lezioni. A chiudere le strutture scolastiche sono stati i comuni di:

· Alfonsine, in provincia di Ravenna;

· Bagnacavallo, in provincia di Ravenna;

· Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna;

· Conselice, in provincia di Ravenna;

· Cotignola, in provincia di Ravenna;

· Fusignano, in provincia di Ravenna;

· Lugo, in provincia di Ravenna;

· Massa Lombarda, in provincia di Ravenna;

· Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna.

Tra i comuni dell’Unione Romagna Faentina, invece, le scuole saranno chiuse a:

· Brisighella, in provincia di Ravenna;

· Casola Valsenio, in provincia di Ravenna;

· Castel Bolognese, in provincia di Ravenna;

· Faenza, in provincia di Ravenna;

· Riolo Terme, in provincia di Ravenna;

· Solarolo, in provincia di Ravenna.

Scuole chiuse e scuole aperte giovedì 18 maggio: l’elenco dei comuni

Nel complesso, tra gli altri comuni emiliani che hanno disposto la chiusura delle scuole, inoltre, ci sono: Ravenna, Cesena, Cesenatico, Alto Reno Terme, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello d’Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

Le strutture scolastiche, invece, rimarranno aperte in provincia di Rimini, incluso il comune di Riccione.

Contrariamente a quanto avvenuto nella giornata di mercoledì 17 maggio, per giovedì 18, è stata comunicata la riapertura delle scuole nelle Marche. A Pesaro, tutti gli edifici scolastici riapriranno le loro porte, a eccezione dell’Ipsia Benelli che rimarrà inaccessibile a causa dei danni provocati dal maltempo. Anche a Senigallia gli studenti potranno tornare in aula.