Scuole chiuse in diverse Regioni martedì 22 novembre, allerte meteo rosse e arancioni in Italia

Scuole chiuse in diverse Regioni martedì 22 novembre, allerte meteo rosse e ...

Scuole chiuse in diverse Regioni martedì 22 novembre, allerte meteo rosse e ...

Scuole chiuse in diverse Regioni martedì 22 novembre, allerte meteo rosse e ...

A causa del maltempo che ha travolto gran parte dell’Italia, molte scuole resteranno chiuse in nella giornata di martedì 22 novembre: l’elenco.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per Abruzzo e Sardegna e un’allerta meteo arancione per altre nove Regioni per la giornata di martedì 22 novembre.

In questo contesto, i sindaci di alcuni comuni interessati dalle allerte meteo hanno deciso di disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Allerta meteo rossa in Abruzzo e Sardegna e arancione in nove Regioni, scuole chiuse martedì 22 novembre

Non si placa l’impetuosa ondata di maltempo che, a partire dalla seconda metà di novembre, si è abbattuta sull’Italia. Nel corso della seconda metà di novembre, infatti, nubifragi e temporali si sono gradualmente intensificati al Centro Sud per poi travolgere l’intera Penisola.

In particolare, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile, le situazioni più critiche per la giornata di martedì 22 novembre riguarderanno Abruzzo e Sardegna, per le quali è stata diramata un’allerta meteo rossa, mentre altre nove Regioni dovranno affrontare un’allerta meteo arancione. Nello specifico, l’allerta arancione riguarda parte dell’Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, parte della Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto.

In virtù delle allerte meteo, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Allerta meteo, scuole chiuse martedì 22 novembre: i comuni dell’Abruzzo e della Sardegna

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa disposta per l’Abruzzo e per la Sardegna, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

In Abruzzo, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di martedì 22 novembre nel comune di Senigallia, come annunciato dal primo cittadino Massimo Olivetti che, al fine di prevenire situazioni di pericolo e/o intralcio alle operazioni di soccorso, ha ordinato anchela chiusura delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni sia comunali che private, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer, del centro pomeridiano “Il Germoglio”.

In Sardegna, invece, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 22 novembre sono:

Terralba;

San Nicolò d’Arcidano;

Arborea;

Uras.

Il maltempo fa chiudere le scuole: i comuni della Campania

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo arancione disposta per la Campania, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

Nella Regione, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di martedì 22 novembre a causa del maltempo si trovano nei seguenti comuni:

Napoli;

Salerno;

Benevento;

Cava de’ Tirreni;

Agropoli;

San Giorgio a Cremano;

Portici;

Ercolano;

Somma Vesuviana;

Torre del Greco;

San Sebastiano al Vesuvio;

Massa di Somma;

Pollena Trocchia;

Ischia;

Procida;

Sant’Anastasia.

Allerta meteo, scuole chiuse martedì 22 novembre: i comuni del Lazio

Ancora, resteranno chiuse anche alcune scuole del Lazio a causa di una forte instabilità climatica prevista in alcune aree della Regione. In particolare, è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici situati nei comuni di: