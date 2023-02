Scuole chiuse in Sicilia e Calabria, allerta rossa e paura per il "Medicane"

La decisione di moltissimi sindaci per scongiurare danni da nubifragi: scuole chiuse in Sicilia e Calabria, allerta rossa e paura per il "Medicane"

Scuole chiuse in Sicilia e Calabria, allerta rossa e paura per il “Medicane”, le due regioni italiane stanno per essere investite da una perturbazione violentissima e quella nuova ondata di maltempo sul meridione dell’Italia fa paura davvero.

La Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo rossa per temporali su settori della Sicilia e un avviso di allerta meteo arancione e gialla su parte della Calabria per la giornata di oggi giovedì 9 febbraio. Sono già molti i comuni che hanno deciso per la chiusura delle scuola.

Scuole chiuse in Sicilia e Calabria

In Calabria e Sicilia molti sindaci hanno stabilito di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Il rischio dopo l’allerta è concreto: è prevista la possibilità di nubifragi con rischi di “esondazione di corsi d’acqua e danni da precipitazioni intense oltre a nevicate nelle zone collinari”. Ad Enna ed in provincia di Catania le ordinanze note: Mascalucia, Acireale; Biancavilla; Raddusa; Aci Catena; Scordia; Sant’Agata Li Battiati; Misterbianco; Mineo; Paternò; Tremestieri Etneo; Catania. In provincia di Siracusa: Priolo Gargallo; Siracusa; Augusta; Pachino; Noto; Ferla. In provincia di Messina: Taormina; Letojanni; Sant’Alessio Siculo; Santa Teresa di Riva; Savoca; Antillo; Furci Siculo; Roccalumera; Pagliara; Mongiuffi Melia; Nizza di Sicilia.

In provincia di Agrigento: Cammarata. In provincia di Ragusa: Giarratana; Ragusa; Rosolini; Vittoria.

Cosa si sta formando sul Mediterraneo

Scuole chiuse anche in alcuni comuni calabresi: Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cinquefrondi, San Giovanni in Fiore, Acri, Acquaformosa, Serra San Bruno. Ma cosa sta arrivando? Non solo l’ondata di gelo che insiste su tutto il paese ma due vettori di maltempo dal Nord Africa e dalla Russia che stanno generando una cella classificabile come “Mediterranean Hurricane” o “Medicane”.

Previste anche nuvole insistenti e precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise, Potentino e Salernitano, nevose sui relativi rilievi oltre i 100-300 metri. Piogge sparse anche in Sardegna con neve oltre i 400 metri.