Scuole chiuse per Covid a Latina: 50 studenti positivi a un giorno dalla riapertura

Ad un giorno dalla riapertura, le scuole a Latina sono state nuovamente chiuse. 50 studenti sono risultati positivi al Covid.

Gli studenti risultati positivi al Coronavirus nelle scuole di Latina e provincia, ad un giorno dalla riapertura, sono cinquanta. La Asl territoriale ha avviato lo screening sui ragazzi degli istituti, con tamponi a tappeto per monitorare i contagi in occasione della ripresa della didattica in presenza.

Scuole chiuse a Latina

Un solo giorno è trascorso dalla riapertura delle scuole, ma a Latina la situazione è già allarmante e gli studenti, appena tornati tra i banchi, dovranno riprendere la didattica a distanza. La maggior parte dei positivi sono stati riscontrati nelle scuole superiori, con focolai nelle classi di Latina, Aprilia, Formia e Cisterna, Dei 1057 casi registrati ieri nel Lazio, 117 appartengono alla Asl di Latina, con 16 pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti.

La situazione è davvero molto preoccupante e per questo l’attenzione è molto alta in queste ore. Gli studenti risultati positivi sono 50 e tenendo conto che è trascorso un solo giorno dalla riapertura delle scuole l’allerta rimane molto forte.

Da dicembre scorso, la Regione offre la possibilità agli studenti delle scuole superiori di sottoporsi in modo gratuito a tampone, in qualsiasi drive-in del Lazio. Questo servizio, come spiegato dal governatore Nicola Zingaretti, durante la conferenza stampa per l’inizio delle vaccinazioni in fascia notturna all’hub di Fiumicino a fine marzo, proseguirà nelle prossime settimane.

Per effettuare il tampone i ragazzi devono mostrare un documento d’identità, senza la prescrizione del medico. La stessa iniziativa vale per i professori e il personale scolastico. Un modo per riuscire ad avere maggiore controllo della situazione contagi da Covid con il rientro degli studenti in classe. Purtroppo l’apertura delle scuole è durata pochissimo, perché ora sono di nuovo ufficialmente chiuse. Il Lazio è in zona arancione dal 30 marzo e gli asili, le scuole elementari e le scuole medie hanno riaperto. Le superiori hanno aperto da poco, ma per Latina è già arrivato il momento di richiuderle.