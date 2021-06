Scutigere: come allontanarle da casa senza pesticidi

Dal pepe di Cayenna ai chiodi di garofano, ecco alcuni dei migliori rimedi naturali che permettono di allontanare in maniera definitiva le scutigere.

Alcuni animali e insetti sono davvero fastidiosi e possono invadere la casa. Oltre a zecche, formiche, zanzare, anche le scutigere possono invadere la casa, ma per allontanarle non è necessario usare i pesticidi, ma ci sono alcuni rimedi naturali e casalinghi che funzionano. Vediamo quali sono.

Scutigere

Con questo nome si fa riferimento a un insetto che è un parente stretto sia dei millepiedi che dei centopiedi, ma per quanto abbia un aspetto orribile, è un animaletto innocuo che rischia di invadere le case. Le scutigere sono insetti che hanno 15 zampe, dal colore grigio-giallastro. Negli ambienti domestici oppure nelle camere o nei balconi, trova sicuramente il suo habitat ideale.

Un insettivoro che uccide ed elimina tantissimi insetti, tra cui cimici, scarafaggi, termiti, formiche, ma anche pesciolini d’argento, oltre che zanzare e ragnetti, tutti insetti che sarebbe meglio non avere in casa e da cui tenersi alla larga. Si muove molto rapidamente sulle pareti, i soffitti e anche i pavimenti.

Un insetto originario del Mar Mediterraneo, dal corpo rigido di colore giallo-grigio con tre linee dorsali scure sul corpo. Gli esemplari giovani, al momento della nascita, hanno solo 4 zampe, ma ne acquisiscono con la muta. Può vivere fino a sette anni e tende a preferire ambienti che siano troppo caldi e umidi, quindi si può trovare facilmente in bagni, cantine, ma anche nelle crepe dei muri.

Sebbene sia innocua, quindi non crei grossi problemi all’uomo, bisogna comunque cercare di prendere dei provvedimenti e accortezze in modo da evitare che invada casa, quindi creare

Scutigere: come allontanarle

Prima di pensare a quale rimedio adottare per allontanare le scutigere da casa, si consiglia di fare un po’ di prevenzione onde evitare che possano invadere gli ambienti di casa. Chi vive in campagna deve cercare di mantenere la casa sempre molto pulita ed eliminare qualsiasi traccia di sporco, in quanto questo insetto ne può approfittare.

Inoltre, i peli degli animali a quattro zampe, ma anche i rifiuti organici sono fonte attrattiva per questi insetti. Quindi, è utile che ogni angolo della casa, dietro i mobili o anche negli armadi, siano puliti proprio per evitare che le scutigere possano manifestarsi. Si consiglia anche di verificare la presenza di buche o crepe, controllare anche i battiscopa e sotto i davanzali in modo da evitare che possano infilarsi.

Oltre a questa prevenzione, ci sono poi una serie di rimedi naturali e casalinghi che permettono di allontanare le scutigere da casa. Dal momento che gli insetticidi e pesticidi non sono particolarmente consigliati, meglio optare per del pepe di Cayenna spolverizzato oppure della polvere di caffè insieme a dei chiodi di garofano da mettere in alcuni angoli della casa in modo che si allontanino volontariamente.

Una buona idea è deumidificare gli ambienti di casa, dal momento che non amano i luoghi secchi, ma li preferiscono umidi in quanto permettono loro di sopravvivere. Si consiglia di optare per delle zanzariere sia sulle finestre che nelle porte. Per una corretta pulizia della casa, basta aggiungere al detergente delle gocce di tea tree oil in modo da liberarsi delle scutigere.

