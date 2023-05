Scutigere: come evitare l'ingresso in casa

Scutigere: come evitare l'ingresso in casa

La stagione primaverile è il periodo in cui moltissimi insetti cominciano a essere presenti sia in giardino che in casa. Tra questi, vi sono sicuramente le scutigere che, sebbene possano creare ribrezzo a prima vista, sono molto utili ed efficaci, come spieghiamo nei paragrafi seguenti. Scopriamo come allontanarle rapidamente in modo naturale.

Scutigere

Può capitare di vederla spesso, non solo in giardino da dove poi entrano in casa. La presenza delle scutigere, anche per il loro aspetto, può causare repulsione e fastidio, ma in realtà si tratta di un insetto assolutamente inoffensivo per l’uomo. Può causare delle punture, ma non sono sicuramente pericolose o dannose per la salute.

Nota anche come millepiedi, considerando le tante zampe che possiede, con cui riesce a fuggire rapidamente. Un insettivoro che può essere molto utile per la propria casa nel renderla pulita dal momento che uccide e mangia vari insetti. Se in casa vi sono cimici o mosche, ma anche formiche, questi insetti sono abili a cacciarle e mangiarle in modo da rendere l’ambiente lontano da questi parassiti.

Le scutigere sono insetti appartenenti alla famiglia dei mariapodi e, nonostante il loro aspetto, sarebbe meglio non ucciderla proprio per la sua utilità dal momento che dà la caccia a vari insetti che sono presenti in casa come le termiti e i pesciolini d’argento di cui sono ghiotte, anche se non disdegnano altri parassiti.

Sono insetti non pericolosi per l’uomo, ma dannosi per le sue prede che paralizza con il veleno. Un insetto originario dell’area mediterranea, ma è riuscita a diffondersi un po’ ovunque grazie ai trasporti umani con cui condivide l’ambiente e la casa dove tende a prediligere luoghi umidi come le cantine, il bagno, le crepe da dove poi entra.

Scutigere: come allontanarle

Come già si è detto, non è consigliabile eliminare o uccidere le scutigere, ma per evitare l’ingresso in casa di questi insetti che non è mai piacevole, bisogna adottare alcuni stratagemmi che impediscano di entrare e quindi possano aiutare ad allontanarle rapidamente e naturalmente. Considerando che amano i luoghi caldi e umidi, potrebbe essere utile l’uso di un deumidificatore che deumidifichi l’ambiente.

In questo modo è possibile allontanarle rapidamente da casa sperando che possano andarsene altrove. Siccome possono accedere alla casa tramite delle crepe o fessure, è bene individuare queste aree e provare a sigillarle, usando dello stucco o del silicone in modo da impedirne l’accesso all’abitazione.

Ci sono poi dei rimedi naturali che sono particolarmente efficaci per allontanare le scutigere e che non causano danni. Per esempio le gocce di olio essenziale alla menta piperita da applicare nelle aree di ingresso aiuta ad allontanarle poiché è un odore forte facilmente tollerabile. Alcune spezie come il pepe e la cannella non sono gradite, quindi posizionarne un po’ nelle zone impedisce a questi insetti di giungere in casa.

Scutigere: repellente ultrasuoni

Per allontanare le scutigere da casa e impedirne l’ingresso, oltre ad alcuni consigli e rimedi naturali, bisogna optare per soluzioni che siano meno invasive, ma molto più efficaci. Tra i vari repellenti, Ecopest Home è considerato il migliore e completamente diverso dai soliti rimedi anti insetto presenti in commercio.

Si tratta, infatti, di un repellente a ultrasuoni che sfrutta l’azione dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni, assolutamente non udibili all’orecchio umano, per fare in modo che questi insetti non si avvicinino alla casa rendendo così l’ambiente maggiormente accogliente e ospitale. Non ha controindicazioni o effetti collaterali poiché salutare per gli esseri umani e animali domestici.

Un dispositivo che è ecologico, per cui non usa le batterie, è silenzioso e inodore, quindi al momento dell’accensione non emette rumori od odori fastidiosi. Un dispositivo dal design compatto e contenuto da portare anche in vacanza. Un repellente come Ecopest Home funziona molto bene con insetti quali scutigere, cimici, zanzare e anche i roditori.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un funzionamento molto semplice dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per cominciare ad agire. Protegge la propria casa per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana anche grazie a un raggio di azione che copre una superficie molto ampia di circa 250 metri quadrati.

Per diffidare delle imitazioni e accertarsi di acquisire un prodotto originale ed esclusivo, non è possibile reperirlo nei negozi fisici o Internet. L’unico modo che ha il consumatore è collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore che andrà a confermare le informazioni inserite evadendo l’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento in contanti, Paypal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.