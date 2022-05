Sdr2022, Diacetti (ENPAIA): interveniamo per sostenere le pmi

Milano, 11 mag. (askanews) –

Milano, 11 mag. (askanews) – Il comparto agricolo può avere un ruolo importante in una fase piena di criticità con interventi a favore della piccola e media impresa. Lo ha sottolineato, dal Salone del Risparmio in corso a Milano, Roberto Diacetti, direttore generale della Fondazione ENPAIA, Ente nazionale di previdenza per gli addetti per gli impiegati in agricoltura: “Il 2021 si è chiuso con un record delle esportazioni del comparto agricolo, 51 miliardi di euro.

Il 2022 nel primo trimestre ha segnato una flessione del Pil italiano e al contempo un dato positivo per l’agricoltura italiana. A livello di occupazione di nostri iscritti alla fondazione Enpaia, in 5 anni sono aumentati del sei per cento, gli under 30 del 9,5 per cento. L’agricoltura italiana, nonostante le criticità del momento sta vivendo una fase molto positiva che riguarda poi l’economia reale italiana.

Le casse di previdenza, gli investitori istituzionali hanno spesso investito in strumenti tradizionali. Oggi rivolgono la propria attenzione a strumenti alternativi e questo diventa un modo per sostenere l’economia reale italiana.

La fondazione Enpaia è recentemente divenuta azionista del Fondo italiano d’investimento insieme a Cdp e ad altre realtà istituzionali. Anche questo investimento va collocato nel quadro di intervento a favore della piccola e media impresa italiana”, ha concluso.