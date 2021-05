Sdraio da giardino: le offerte del momento

Dai modelli pieghevoli a quelli fissi, sono davvero tante le sdraio da giardino che rendono ancora più bella la zona verde di casa.

Nelle giornate o serate estive, non c’è cosa più piacevole che quella di stare un po’ all’aria aperta magari sulla sdraio da giardino e godersi attimi di relax, magari leggendo un buon libro. Sono dei complementi di cui si trovano tantissimi modelli approfittando di varie offerte. Vediamo quali scegliere.

Sdraio da giardino

Il giardino è un luogo magico, dedito al riposo e al relax, soprattutto in estate, complice anche le belle giornate in cui si ha maggiore voglia di stare all’aria aperta a godersi gli spazi verdi della casa. Le sdraio da giardino sono complementi che non possono assolutamente mancare e che si adattano a qualsiasi situazione. Per sceglierla bisogna valutare alcune caratteristiche.

Sono molto comode e permettono di raggiungere qualsiasi posizione: da una orizzontale, ma anche passando per diverse inclinazioni: da inclinato a totalmente sdraiato. Con le sdraio da giardino è possibile scegliere tra le varie inclinazioni e regolare lo schienale in modo da adeguarlo maggiormente alle proprie esigenze e bisogni. Bisogna scegliere un modello che sia comodo, spazioso e bello, oltre che resistente alle intemperie.

Una delle prime caratteristiche da valutare, al momento della scelta, è sicuramente lo schienale che deve essere ben ancorato in modo da poter cambiare posizione anche quando si è seduti. I cuscini devono essere trapuntati e imbottiti evitando che la parte interna possa spostarsi o scivolare. Bisogna scegliere un rivestimento traspirante, soprattutto durante la stagione estiva.

I materiali sono una importante caratteristica da valutare quando si compra la sedia sdraio e si va da materiale quali il PVC sino al legno, molto rustico, alla plastica che non è consigliata in quanto poco resistente alle intemperie, compreso l’acciaio, per una struttura molto solida e dura al tempo stesso.

Sdraio da giardino: modelli

Un complemento del genere è l’ideale sopratutto se si vuole passare del tempo a leggere oppure dedicarsi alle parole crociate sotto il sole. I modelli di sdraio da giardino sono vari e si distinguono per una serie di caratteristiche che è bene considerare e le differenziano da una tipologia all’altra.

Ci sono modelli pieghevoli che è possibile usarli sia in giardino, ma anche da portare al mare oppure al lago. Sono particolarmente consigliati e raccomandati in quanto una volta usati, è possibile riporli. In commercio si trovano poi le sedie sdraio da giardino zero gravity, che permettono di bloccare lo schienale e il poggiapiedi nella posizione che è maggiormente comoda.

In commercio si trovano sdraio da giardino fisse, quindi adatte per una zona verde, come il prto della propria casa in modo da rilassarsi nei ritagli di tempo. Basta sfogliare qualche rivista di design o di arredamento da giardino per verificare quali sono ultimi modelli e le tendenze riguardo questo complemento d’arredo.

Si trovano anche sdraio da giardino molto colorate con lo schienale alto sino ad arrivare agli stili reclinabili in varie posizioni. Vi sono anche sdraio da giardino a lettino, come quelle che si vedono in prossimità delle piscine, che favoriscono il momento del relax, mentre i modelli impilabili sono maggiormente adatti a uno spazio più tradizionale. I modelli differiscono anche in base alla capacità di carico che arriva fino a 150 kg.

Sdraio da giardino Amazon

Chi sta pensando di abbellire la zona verde i casa con delle sdraio da giardino, il sito di Amazon ne propone diversi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui presente mostra i tre modelli migliori scelti tra quelli che sono maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)MVPower sdraio pieghevole da giardino

Un modello molto confortevole a zero gravità, adatta sia per giardini che terrazze, ma anche balconi. Ha un design ergonomico e confortevole, perfetta per il relax. Dotata di sistema reclinabile con bloccaggio regolare in modo da garantire la massima comodità. In acciaio, quindi molto resistente. Ha alcuni accessori, quali il porta vassoio che è removibile. Permette di ospitare persone con un peso inferiore ai 140 kg. Ha un design leggero e pieghevole, salva spazio. In vendita con l’8% di sconto. Di colore nero.

2)Amazon Basics sedia a gravità zero

Una sedia da esterno che garantisce il massimo del relax e della pace, oltre a essere molto comoda. Il telaio è in acciaio verniciato a polvere per una maggiore resistenza e leggerezza durante il trasporto. Ha un sistema a doppio elastico e una capacità di carico fino a 136 kg. Dotata di poggiatesta imbottito e braccioli sagomati. Disponibile nei colori beige, blu, bordeaux e nero. In vendita con il 5% di sconto.

3)Maxx garden relax

Sono un set di sedie sdraio da giardino pieghevoli e regolabili che permettono di ridurre il carico sulla schiena. Hanno un poggiatesta per offrire il massimo del comfort e del relax. Un modello pieghevole, quindi da riporre in modo ordinato e rapido. Ha una portata fino a 150 kg. Antiscivolo. Il tessuto in poliestere e adatta a qualsiasi stagione. In vendita nei colori grigio, nero e talpa.

